МИД отреагировал на заявления о «ведущем в Кремль следе» в деле Скрипаля

04:09 24 марта 2018 0

По словам Марии Захаровой, следы обрываются в Темзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления официальных лиц Великобритании о том, что следы отравления Сергея Скрипаля якобы ведут в Кремль.

«Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании „ведут в Кремль“, — написала Захарова на своей странице в сети Facebook. — Хочется добавить: а обрываются в Темзе».

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии 4 марта в лондонском районе Солсберри. По заявлению британских властей, Скрипаля пытались уничтожить российские спецслужбы при помощи отравляющего вещества «Новичок». Международный скандал перерос в дипломатический: Великобритания и Россия произвели взаимную высылку 23 дипломатов. В настоящее время Лондон пытается убедить мировое сообщество в том, что вина в инциденте лежит на России.