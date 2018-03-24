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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
04:09  24 марта 2018 0

МИД отреагировал на заявления о «ведущем в Кремль следе» в деле Скрипаля

Медиа-форум
По словам Марии Захаровой, следы обрываются в ТемзеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления официальных лиц Великобритании о том, что следы отравления Сергея Скрипаля якобы ведут в Кремль.

«Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании „ведут в Кремль“, — написала Захарова на своей странице в сети Facebook. — Хочется добавить: а обрываются в Темзе».

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии 4 марта в лондонском районе Солсберри. По заявлению британских властей, Скрипаля пытались уничтожить российские спецслужбы при помощи отравляющего вещества «Новичок». Международный скандал перерос в дипломатический: Великобритания и Россия произвели взаимную высылку 23 дипломатов. В настоящее время Лондон пытается убедить мировое сообщество в том, что вина в инциденте лежит на России.

Евгений Александров
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