05:38 24 марта 2018 0

В июне за аренду машины в сутки придется выложить более 14 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip зафиксировали резкий рост цен на прокат автомобилей в городах, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Цены сравнивались по состоянию на 15 апреля и 15 июня 2017 года, в качестве места получени машины запрашивался аэропорт.

Меньше всего — лишь в 2,4 раза — цены поднялись в Москве. А вот Екатеринбург, напротив, стал «лидером»: здесь прокат машин в преддверии мундиаля подорожал в 7,7 раз. Если в апреле самый недорогой автомобиль можно арендовать за 1800 рублей в сутки, то в июне эта услуга будет стоить не менее 14 тыс. рублей.

Как сообщает «Коммерсант», в тройке ведущих — Ростов-на-Дону (рост цены в 6,7 раз) и Казань (6,5 раз). Сутки проката авто в городах Топ-3 начинаются с 14 300 рублей.

В Калининграде цена скакнула вчетверо, в Самаре — в 3,2 раза. А вот обе столицы — Москва и Петербург — почувствовали разницу куда менее: цены поднялись здесь в 2,4 и 2,5 раз соответственно. Скорее всего, это связано с предложением на рынке: в городах, где цены и так высокие, а услуга представлена в необходимом объеме, стоимость не может увеличиться многократно.

Там же, где сервис проката пока представлен в небольших объемах, спрос превысил предложение, чем и воспользовались предприниматели.