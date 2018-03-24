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24 марта 2018
23 марта 2018
10:00  24 марта 2018 3

Выборы мэра в Екатеринбурге, СМИ бойкотируют Госдуму, стрельба в уральской школе. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, девочка с пистолетом
Одноклассники стрелявшей в Шадринске школьницы боятся учиться с нейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Это неделя была очень насыщенной. Главные новости:

Из-за путаницы с избирательной реформой в Екатеринбурге у местных политиков выдалась весьма напряженная неделя. Глава региона Евгений Куйвашев предложил отменить всенародные выборы мэра, но депутат Вячеслав Вегнер, приближенный к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, внес альтернативный вариант. Теперь элиты пытаются понять, в чем смысл развернувшейся политической игры.

В пятницу ЦИК официально подвела итоги выборов президента России, где с рекордными показателями победил Владимир Путин. Директор ВЦИОМ рассказал нам о об итогах и ключевых факторах успеха главной кампании десятилетия, а также объяснил, почему россиянам не удастся «расслабиться».

Российские СМИ объявили о бойкоте Госдумы после скандала с депутатом Леонидом Слуцким, обвиняемым в домогательствах. «Последней каплей» для журналистов стало решение комиссии Госдумы по вопросам этики, которая не нашла нарушений в поведении депутата. Рассказываем, кто воспользуется бойкотом и какую судьбу пророчат Слуцкому.

Сразу после выборов появилась информация о планах правительства повысить подоходный налог. «13 или 15%, какая разница, это всего лишь цифры», — попытался утешить россиян вице-премьер Дворкович. Но эксперты его мнение не разделяют: с повышением НДФЛ, уверены экономисты, высоких зарплат больше не будет.

Уральская школа, в которой 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам, прогремела на всю Россию. Но после задержания «мстительницы» ЧП в Шадринске не закончилось: дети боятся учиться со стрелявшей, а в школе постоянно находятся следователи и журналисты. Мы выяснили, что же там произошло на самом деле.

Авиасообщение между Россией и Каиром снова открыто, однако туристов это не радует. Сколько теперь стоит отдых в Египте и почему любимый курорт россиян больше не интересен — отвечают эксперты.

Наталья Полетавкина
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