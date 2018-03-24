10:00 24 марта 2018 3

Одноклассники стрелявшей в Шадринске школьницы боятся учиться с ней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Это неделя была очень насыщенной. Главные новости:

Из-за путаницы с избирательной реформой в Екатеринбурге у местных политиков выдалась весьма напряженная неделя. Глава региона Евгений Куйвашев предложил отменить всенародные выборы мэра, но депутат Вячеслав Вегнер, приближенный к первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, внес альтернативный вариант. Теперь элиты пытаются понять, в чем смысл развернувшейся политической игры.

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Российские СМИ объявили о бойкоте Госдумы после скандала с депутатом Леонидом Слуцким, обвиняемым в домогательствах. «Последней каплей» для журналистов стало решение комиссии Госдумы по вопросам этики, которая не нашла нарушений в поведении депутата. Рассказываем, кто воспользуется бойкотом и какую судьбу пророчат Слуцкому.

Сразу после выборов появилась информация о планах правительства повысить подоходный налог. «13 или 15%, какая разница, это всего лишь цифры», — попытался утешить россиян вице-премьер Дворкович. Но эксперты его мнение не разделяют: с повышением НДФЛ, уверены экономисты, высоких зарплат больше не будет.

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Авиасообщение между Россией и Каиром снова открыто, однако туристов это не радует. Сколько теперь стоит отдых в Египте и почему любимый курорт россиян больше не интересен — отвечают эксперты.