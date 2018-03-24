Песков рассказал о планах Путина на ближайшие шесть лет

14:45 24 марта 2018 0

План президента будет затрагивать «все сферы жизни наших людей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основные планы Владимира Путина на посту президента России в ближайшие шесть лет озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В интервью телекомпании «МИР» он рассказал о «конкретной программе» главы государства.

Программа, по словам Пескова, была озвучена в ходе послания Федеральному Собранию. «Сейчас оно [послание] будет конкретизировано и оформлено юридически. И, когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — пояснил Песков

План президента будет затрагивать «все сферы жизни наших людей». « Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил Песков.

Он также заявил, что не располагает информацией о ротации в администрации президента после выборов.

Ранее, как сообщала «Русская планета», Песков сообщил, что Путин намерен восстановить и укрепить отношения с США и странами-партнерами в Европе.