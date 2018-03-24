Ситуация вокруг кандидата от КПРФ на выборах президента России Павла Грудинина окончательно приобрела комический характер. После сообщения о сбритых усах политика и официального опровержения этой новости главой пресс-службы партии (и, по совместительству, предвыборного штаба) выяснилось, что Грудинин все же расстался с растительностью на лице. Об этом заявил он сам на YouTube-канале своего доверенного лица, журналиста Максима Шевченко.
Эксклюзивные кадры сопровождает шуточное упоминание, что «видео является единственным оригинальным видео и изображением, утверждённым Павлом Грудининым». Кроме того, как подчеркивает Шевченко, «это» (расставание с усами) было сделано в итоге личного спора между Юрием Дудём и Павлом Грудининым и не означает политического признания результатов выборов».
Как напомнил в начале ролика сам кандидат от КПРФ (еще с усами), он пообещал журналисту побриться в случае, если наберет меньше 15% голосов. Но, хотя он считает результаты выборов (менее 12% для себя) нечестными, формально — спор он проиграл. И, «как честный человек», должен расстаться со своими усами, которые носил более 30 лет. Далее Грудинин бреется перед зеркалом, обещая своим сторонникам, что «с усами или без усов мы с вами пойдем дальше».