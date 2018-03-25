03:15 25 марта 2018 0

Животному не понравилось, что пьяный посетитель зоопарка сует в вольер руки Фото: Pixabay

На выставке диких животных в украинском Мариуполе на днях произошел инцидент, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает информагенство УНН, причиной стало неадекватное поведение посетителей.

Как рассказали журналистам организаторы выставки, один из посетителей, по всей вероятности находившийся в нетрезвом состоянии, начал дразнить находящихся в клетках приматов. Когда он засунул руку в клетку с лемурами, одно из животных укусило мужчину за палец. При этом администрация уверена: посетитель сам нарушил меры безопасности, проигнорировав развешенные предупреждающие таблички.

Пострадавшему была оказана помощь, однако полученное ранение его не отрезвило, а лишь раззадорило настолько, что пришлось вызывать охрану. Однако когда группа быстрого реагирования попытались урезонить дебошира, к конфликту присоединились его друзья. В итоге одному из охранников разбили голову, другого обстреляли из пневматического пистолета. Сейчас в ситуации разбирается управление нацполиции Украины по Донецкой области. Действия дебоширов предварительно квалифицированы как хулиганство.