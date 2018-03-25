У школьник не оказалось ключей, чтобы освободиться
В Екатеринбурге спасатели оказали помощь подростку, который сам себя заковал в наручники.
Как сообщает служба спасения «Сова», в офис спасателей подростка привел отец. Школьник был закован в наручники — она сам застегнул их у себя на запястьях и лишь потом понял, что у него нет ключа.
По словам спасателей, наручники не являлись спецсредством, но были достаточно прочными, поэтому избавиться от них самостоятельно подросток не смог. Спасатели «Совы» смогли решить проблему: с замками удалось справиться с помощью отмычки.
Видео: служба спасения «Сова»
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