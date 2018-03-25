07:57 25 марта 2018 0

У школьник не оказалось ключей, чтобы освободиться Фото: служба спасения «Сова»

В Екатеринбурге спасатели оказали помощь подростку, который сам себя заковал в наручники.

Как сообщает служба спасения «Сова», в офис спасателей подростка привел отец. Школьник был закован в наручники — она сам застегнул их у себя на запястьях и лишь потом понял, что у него нет ключа.

По словам спасателей, наручники не являлись спецсредством, но были достаточно прочными, поэтому избавиться от них самостоятельно подросток не смог. Спасатели «Совы» смогли решить проблему: с замками удалось справиться с помощью отмычки.

Видео: служба спасения «Сова»