12:53 26 марта 2018 2

Александр Чепик добился, чтобы «Фейсбук» забанил фейковые аккаунты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени неизвестные злоумышленники хотели превратить депутата местной Гордумы в «тюменского Слуцкого». Как рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат Александр Чепик, в течение нескольких часов в «Фейсбуке» появлялись фейковые страницы, с которых кто-то вел переписку от его имени.

О происходящем, по словам депутата, он узнал от одной из тюменок, которая сбросила ему ссылку на «липовый» аккаунт и написала сообщение: «С этого аккаунта со мной ведут любовную переписку от твоего имени». «Я пожаловался в „Фейсбук“, [аккаунт] забанили, но представляете, что творят. Хорошо, что мне об этом быстро рассказали, — отметил Чепик. — При этом заходили именно к моим друзьям и рассылали предложение о сексе». После того, как фейковый аккаунт был заморожен, в «Фейсбуке» появилась новая страница, в качестве фото владельца которой вновь была использована фотография Александра Чепика.

1/4 Фото: скриншот сообщения

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» депутат предположил, что такая атака была предпринята «с целью очернить в преддверии выборов в Тюменскую городскую думу». «Это сделано для того, чтобы в какой-то момент начать публиковать фейковую переписку, выдавая ее за мою», — пояснил он. Депутат сообщил, что после этого инцидента намерен обратиться в полицию.

Напомним, что скандал вокруг депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого разразился после того, как ряд сотрудниц российских СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах. Однако сам Слуцкий заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Комиссия Госдумы по этике не нашла оснований для лишения парламентария депутатского мандата. После этого РБК, «Коммерсант», «Эхо Москвы» и ряд других российских СМИ объявили Госдуме бойкот.