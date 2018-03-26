Успенская решила подать в суд на оскорбившую ее стюардессу

17:56 26 марта 2018 0

Певица обиделась на авиакомпанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Любовь Успенская обратилась к адвокатам для составления претензии в адрес «Аэрофлота». Поводом стал произошедший несколько дней назад инцидент, когда ее ссадили с самолета компании.

«Я буду подавать в суд. Уже поговорила с адвокатами. У меня есть свидетели, готовы подтвердить мою версию. Теперь адвокаты займутся этой проблемой, и, я надеюсь, такого больше никогда не повторится», — цитирует Успенскую StarHit.

О скандале стало известно 24 марта. Певицу не пустили на борт самолета из-за собаки, которую она держала на руках, напоминает Nation News. В ответ на требование стюардессы поместить питомца в переноску Успенская попросила заменить ей стюардессу, но экипаж взамен предложил ей заменить самолет и попросил покинуть борт.

Певица в тот день все-таки вылетела в Омск, где из-за инцидента у нее едва не сорвалось выступление, сообщает телеканал 360.

Ранее в авиакомпании отмечали, что если певица подаст в суд, то «Аэрофлот», в свою очередь, может подать встречный иск: из-за скандала вылет самолета был задержан на час.