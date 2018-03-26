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26 марта 2018
Главные новости Москвы
20:24  26 марта 2018 0

В Кемерове собирают продукты питания для спасателей, которые сутки тушат пожар в ТЦ

В приоритете колбаса, печенье и сливочное маслоФото: «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Кемеровчане собирают продукты первой необходимости для сотрудников МЧС, которые работают на месте трагедии, у ТРК «Зимняя Вишня». Информацию об акции жители столицы Кузбасса распространяют в социальных сетях.

«Сейчас была в школе №7. В столовой измученные пожарные. Они сутки работают, их кормить надо. Работы много. Принимают продукты с огромной благодарностью. Вот где можно поучаствовать, реально помочь», — написала в социальных сетях кемеровчанка. Она также добавила, что в приоритете продукты повышенной калорийности: колбаса в вакуумной упаковке, печенье, сливочное масло. Однако в магазинах нужно спрашивать сертификат, а приносить спасателям продукты вместе с товарным чеком и печатью.

После страшной трагедии в Кузбассе мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился, чтобы во всех ТРЦ города прошли проверки, напоминает портал Nation News. Для этого градоначальник дал срок до 3 апреля. Ранее глава МЧС России Владимир Пучков опроверг информацию о сотнях погибших в результате пожара. Он объявил, что официально погибшими признано 64 человека, в том числе дети. Поиски остальных людей на данный момент продолжаются, напоминает телеканал 360.

Тушение пожара в ТРК «Зимняя вишня» продолжается уже сутки. Возгорание началось днем 25 марта. Следователи СК в настоящий момент задержали и допросили четверых подозреваемых.

Иван Шестак
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