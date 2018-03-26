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26 марта 2018
25 марта 2018
24 марта 2018
23 марта 2018
20:57  26 марта 2018 0

На Ямале появился мемориал жертв пожара в кемеровском торговом центре. ФОТО

Мемориал у Кемеровского торгпредства. МОСКВА, кемерово, траур, мемориал, цветы, память
К баннеру уже несут цветыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Ноябрьске местные жители установили импровизированный мемориал тем, кто погиб во время страшного пожара в Кемерове, в ТРК «Зимняя Вишня». Выражая свое сочувствие, к стене скорби ямальцы несут цветы.

Мемориал, установленный в Ноябрьске, представляет собой баннер с надписью «Кемерово 23.03.2018. Ноябрьск скорбит…». На фотографии, опубликованной во «ВКонтакте», в группе «Происшествия Ноябрьск», видно, что местные жители уже начали нести цветы, чтобы выразить свои соболезнования кемеровчанам.

Ранее источник в МЧС рассказал, что под завалами в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» могут находиться люди, напоминает «Национальная служба новостей». В настоящее время работы ведутся на четвертом этаже в кинозале, где произошло наиболее сильное обрушение. По словам спасателей, разбор завалов будет окончен ко вторнику, 27 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети.

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Фото: группа «Происшествия Ноябрьск»

Иван Шестак
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