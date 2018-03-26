В Ноябрьске местные жители установили импровизированный мемориал тем, кто погиб во время страшного пожара в Кемерове, в ТРК «Зимняя Вишня». Выражая свое сочувствие, к стене скорби ямальцы несут цветы.
Мемориал, установленный в Ноябрьске, представляет собой баннер с надписью «Кемерово 23.03.2018. Ноябрьск скорбит…». На фотографии, опубликованной во «ВКонтакте», в группе «Происшествия Ноябрьск», видно, что местные жители уже начали нести цветы, чтобы выразить свои соболезнования кемеровчанам.
Ранее источник в МЧС рассказал, что под завалами в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» могут находиться люди, напоминает «Национальная служба новостей». В настоящее время работы ведутся на четвертом этаже в кинозале, где произошло наиболее сильное обрушение. По словам спасателей, разбор завалов будет окончен ко вторнику, 27 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети.