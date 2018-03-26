22:27 26 марта 2018 4

Запись появилась на фоне страшного пожара в кемеровском торговом центре «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»

Представители саратовского торгового центра «Тау Галерея» опубликовали неоднозначную рекламу. В то время как в кемеровском ТРК «Зимняя Вишня» произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, саратовский ТЦ опубликовал пост, где сообщил своим посетителям о высокой безопасности здания.

«Тау любит вас и заботится о вашей безопасности!» — озаглавили рекламное сообщение в Instagram представители ТЦ «Тау Галерея». В тексте публикации они указали количество эвакуационных выходов здания и рассказали о системе пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в рекламе указано, что в ТЦ раз в квартал проводятся глобальная проверка работоспособности всех систем безопасности и учения по эвакуации.

В группе «ТРЦ „Тау Галерея“» во «ВКонтакте» пользователи отреагировали резко негативно. «Постараюсь больше не приходить к вам в ТЦ из-за вашей аморальности», «Вы совсем больные?», «Хочу увидеть, как вы сгорите к чертям», — написали пользователи в комментариях. Возможность комментировать оригинальное сообщение в Instagram отсутствует.

Instagram, @taugallery

Через несколько часов представители ТЦ «Тау Галерея» удалили свой пост и принесли свои извинения. «Пиар в данной ситуации категорически недопустим», — написали они в следующем сообщении в Instagram. Пост убрали по причине того, что в профиль стали поступать негативные отзывы о работе ТРЦ, пояснили в пиар-службе.

Ранее стало известно, что в сгоревшем кемеровском ТРК «Зимняя вишня» работало всего три охранника, напоминает «Федеральное агентство новостей». А незадолго до трагедии ЧОП «Центр защиты», охраняющий ТЦ, собиралось расторгнуть договор с ТРК, отмечает «Национальная служба новостей». Расследованием страшного пожара, в котором погибли, по последним данным 64 человека, займутся более ста следователей и криминалистов, пишет ФБА «Экономика сегодня».