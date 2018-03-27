02:24 27 марта 2018 0

Спасатели эвакуировали из здания больше 40 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сергиево-Посадском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних произошел пожар. Из здания было эвакуировано 24 человека, в том числе 18 детей.

«В муниципальном посёлке Реммаш произошло загорание кровли в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — цитирует Life пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. Пожар был ликвидирован. По заявлению МЧС, после проверки реабилитационного центра все эвакуированные вернулись в здание. Согласно информации, пострадавших нет.

В свою очередь, РИА «Новости», сославшись на источник в центре, сообщило, что после инцидента детей разместили в школе №13. Скорее всего, пациенты проведут там целую ночь.