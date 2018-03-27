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Главные новости Тюменской области
11:50  27 марта 2018 0

Тюменский митрополит благословил космонавтов на полет к МКС. ФОТО

Священник обрызгал космонавтов святой водойФОТО: с сайта Тобольской митрополии

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий перед стартом «Союза МС-08» освятил ракету и благословил пилотов на полет к Международной космической станции (МКС). Провести ритуал священника попросил космонавт Олег Артемьев, сообщает «Тобольская митрополия».

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08» стартовал с Байконура 21 марта. В состав экипажа вошли российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Накануне полета митрополит Дмитрий провел церковный ритуал, окропив святой водой ракету и пилотов. На освящении также присутствовали руководители космодрома Байконур, преподаватели и студенты Тобольской духовной семинарии.

«Союз МС-08» удачно пристыковался к МКС 23 марта. Как ранее писало «URA.RU», командир экипажа, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, взял в полет реликвии с Урала. О страхе, встрече с НЛО и сексе на орбите он рассказал в эксклюзивном интервью нашему агентству.

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ФОТО: сайт Тобольской митрополии

Наталья Михалева
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