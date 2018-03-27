Власти Прикамья обсудили готовность региона к пожароопасному сезону и половодью

В скором времени метеорологи Прикамья обещают потепление. В связи с этим 26 марта на Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Прикамье рассмотрели вопросы по готовности региона к половодью и к пожароопасному сезону.
В начале заседания губернатор Максим Решетников выразил соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших во время пожара в торговом центре в Кемерове. Он добавил, что важно тщательно проверить торговые центры Пермского края и в первую очередь взять под контроль те объекты, где ранее были выявлены нарушения, рассказали в пресс-службе администрации губернатора.
Говоря об основной повестке заседания, глава региона отметил, что регион должен быть готов к паводкам и вероятным лесным пожарам. Начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» — Павел Смирнов дал предварительный прогноз погоды. «В апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При таких условиях уровень воды будет близок к среднегодовому или чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — пояснил Смирнов.
Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко заявил, что сейчас наибольшую опасность в части возможных аварий представляют гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, а также защитные дамбы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующие капитального ремонта или реконструкции. Среди рисков, которые существуют в настоящее время, Решетников отметил приток воды на Каменском водохранилище.
Что касается пожарной безопасности, то ее планируется обеспечить в том числе за счет усиления материально-технической базы и увеличения персонала. Сюда входит найм специалистов парашютно-десантной пожарной службы, содержание систем наблюдения и связи, мониторинг пожарной опасности и противопожарное обустройство лесов. Кроме того, в этом году ожидается обновление автопарка, техники и оборудования, что позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах. Врио заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Сергей Пагин отметил, что проверка готовности региона к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта 2018 года.