Курганские чиновники вылечат зубы за счет бюджета

В Зауралье объявлен конкурс на предоставление медуслуг для сотрудников аппарата областной думы. В частности, речь идет о лечении зубов чиновников. На госзакупку на сумму 200 тысяч рублей обращает внимание telegram-канал «Курганский дед».
В числе условий — расположение медучереждения в 10-15 минутах от здания областного правительства. Отмечается также, что госслужащие смогут получать в том числе стоматологические услуги за исключением протезирования. «Курганский дед» подсчитал, что на каждого из 41 работников думского аппарата придется около 600 рублей в месяц.
По мнению автора канала, такая помощь госслужащим будет нелишней, поскольку их зарплата отстает от уровня инфляции. С 1 апреля 2018 года чиновникам в Зауралье зарплату проиндексируют на 4,6%.
Ранее муниципальные служащие нескольких районов области направили письмо губернатору с жалобой о том, что после повышения МРОТ зарплаты уборщиц приближаются к уровню зарплат специалистов районных адмнистраций.