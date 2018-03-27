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Главные новости Курганской области
14:42  27 марта 2018 4

Курганские чиновники вылечат зубы за счет бюджета

Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, призывная комиссия, медосмотр, стоматолог, российская медицина, бюджетники, врач-специалист
Объявлен конкурс на медуслуги для сотрудников областной думыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Зауралье объявлен конкурс на предоставление медуслуг для сотрудников аппарата областной думы. В частности, речь идет о лечении зубов чиновников. На госзакупку на сумму 200 тысяч рублей обращает внимание telegram-канал «Курганский дед».

В числе условий — расположение медучереждения в 10-15 минутах от здания областного правительства. Отмечается также, что госслужащие смогут получать в том числе стоматологические услуги за исключением протезирования. «Курганский дед» подсчитал, что на каждого из 41 работников думского аппарата придется около 600 рублей в месяц.

По мнению автора канала, такая помощь госслужащим будет нелишней, поскольку их зарплата отстает от уровня инфляции. С 1 апреля 2018 года чиновникам в Зауралье зарплату проиндексируют на 4,6%.

Ранее муниципальные служащие нескольких районов области направили письмо губернатору с жалобой о том, что после повышения МРОТ зарплаты уборщиц приближаются к уровню зарплат специалистов районных адмнистраций.

Татьяна Жаткина
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