ТЦ в Кемерове открыли без разрешения МЧС

15:11 27 марта 2018 5

У пожарных инспекторов были претензии к оборудованию здания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Здание кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» было введено в эксплуатацию без согласования с пожарной инспекцией. Об этом рассказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев пояснил, что в 2013 году руководство ТРЦ «Зимняя вишня» обращалось в МЧС для согласования технических условий, но пожарные документы забраковали. «Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — сообщил он.

Ранее появилась информация, что пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за неделю до трагедии. Против пожарных инспекторов, разрешивших открыть «Зимнюю вишню», в Сети появилась петиция. Ее подписали десятки тысяч россиян. Страшная трагедия произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Во время пожара погибли, по последним данным, 64 человека, большинство из них — дети. Местные жители вышли на митинг с требованием отставки губернатора Амана Тулеева. Глава региона, в свою очередь, назвал горожан бузотерами.