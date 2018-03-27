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27 марта 2018
Главные новости Москвы
15:11  27 марта 2018 5

ТЦ в Кемерове открыли без разрешения МЧС

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс россии, пожар, служба спасения, чрезвычайная ситуация, спасение, полиция, пожарная лестница
У пожарных инспекторов были претензии к оборудованию зданияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Здание кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» было введено в эксплуатацию без согласования с пожарной инспекцией. Об этом рассказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев пояснил, что в 2013 году руководство ТРЦ «Зимняя вишня» обращалось в МЧС для согласования технических условий, но пожарные документы забраковали. «Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — сообщил он.

Ранее появилась информация, что пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за неделю до трагедии. Против пожарных инспекторов, разрешивших открыть «Зимнюю вишню», в Сети появилась петиция. Ее подписали десятки тысяч россиян. Страшная трагедия произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Во время пожара погибли, по последним данным, 64 человека, большинство из них — дети. Местные жители вышли на митинг с требованием отставки губернатора Амана Тулеева. Глава региона, в свою очередь, назвал горожан бузотерами.

Наталья Михалева
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