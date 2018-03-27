15:13 27 марта 2018 1

Юрист и правозащитница поссорились из-за учительницы-проститутки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Юрист-видеоблогер Артем Коноплев, опубликовавшем в соцсетях ролик про учительницу-проститутку в одной из школ Екатеринбурга, жестко отреагировал на критику от Ирины Масловой — лидера российского движения в защиту секс-работниц «Серебряная роза». Та назвала Коноплева «мерзопакостным товарищем» и пообещала устроить «ответку».

«Как же страшно, когда тебе угрожает „Защитница всех проституток всея Руси“. Судя по заявлениям этого чуда, которое в саунах проводит тренинги для проституток и учит их пользоваться презервативами (информация из СМИ), она устроит мне „ответку“, наверное, уличит в занятии юриспруденцией. Опасно, однако», — написал на своей страничке во «ВКонтакте» Коноплев.

Юрист Артем Коноплев ответил защитнице секс-работниц Фото: личная страница Артема Коноплева во «ВКонтакте»

Ранее Коноплев обвинил молодую учительницу в занятиях проституцией. По словам юриста, девушка предлагала заплатить ей за секс 80 тысяч рублей. Деньги были нужные ей, чтобы погасить кредит. Встречу Коноплеву она назначила прямо возле школы. Момент встречи юрист записал на видео, позже показав его директору учебного заведения. В итоге, несмотря на положительную характеристику от руководства школы, учительницу уволили.