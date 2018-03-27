16:50 27 марта 2018 1

Бизнесмен обжаловал решение суда. И выиграл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Кристина Гребнева, с которой произошел «случай из 90-х», проиграла суд апелляционной инстанции. Женщина с двумя детьми рискует остаться без своей квартиры, за которую бьется уже год. Тюменка готовится дойти до Верховного суда — выезжать из квартиры на улицу с детьми она не собирается.

Как ранее сообщало «URA.RU», Гребнева, срочно нуждавшаяся в деньгах, нашла местную компанию, которая помогала получить займы под залог недвижимости. Фирма за определенный процент подыскивала бизнесменов, готовых дать деньги. Кристине Гребневой нужен был миллион рублей — и она его получила от «инвестора», бизнесмена Анатолия Баталова. Женщине пришлось не просто заложить квартиру, но подписать договор ее купли-продажи Баталову — по ее словам, с условием возврата квартиры после возврата денег. Был оформлен и договор займа — на 1,1 миллиона рублей, ровно такая же сумма значится в договоре купли-продажи квартиры. В итоге же, говорит Кристина, Баталов отказался брать долг с процентами и потребовав от женщины забрать детей и выселиться из квартиры.

Ранее Ленинский районный суд вынес решение в ее пользу Гребневой, признав недействительным договор купли-продажи квартиры. Однако Баталов обжаловал решение суда первой инстанции в Тюменском областном суде. На этот раз суд встал на сторону бизнесмена.

Бизнесмен, по словам женщины, отказался брать деньги — ему нужна была квартира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Никакой новой информации по этому делу не появлялось, он ни разу за год в Ленинском суде не появился, а вчера в облсуд пришел — красивый такой, в костюме, — рассказала Кристина Гребнева корреспонденту „URA.RU“. — Мотивировочная часть решения суда нами пока не получена. Я была в панике, в шоке, и не совсем поняла, что произошло за эти десять минут».

Тюменка подчеркнула, что, если потребуется, она готова дойти до Верховного суда. «Будем обращаться в полицию, в прокуратуру, писать президенту. Разумеется, будет кассация, все же остается надежда какая-то на наше правосудие. Вся семья сейчас в жутком напряжении и страхе, так как мы не знаем, чего от него [бизнесмена Анатолия Баталова] можно ожидать».

Сам Анатолий Баталов не пожелал разговаривать с прессой. Услышав, что ему звонит корреспондент «URA.RU», Баталов заявил: «До свидания» и повесил трубку. Согласно данным из открытых источников, бизнесмен является гендиректором и учредителем двух фирм в Тюмени.