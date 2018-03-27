15:47 27 марта 2018 2

Некоторые из улиц областной столицы перекрыли Фото: соцсети

На подъездах к городу Кемерово местные жители заметили военную технику. В это же время перед администрацией области и города на площади Советов проходит стихийный митинг кемеровчан. По словам местных жителей, собралось свыше четырех тысяч человек.

Военную технику заметили на Кузнецком проспекте, одной из главных улиц города. Машины направлялись в сторону выезда из областного центра. По предположениям очевидцев, военные грузовики ехали «не пустые», пишет VSE42.Ru. Кроме того, местные жители отметили, что на Притомском проспекте, вблизи зданий администраций города и области, стоят полицейские патрули, которые запрещают остановку автомобилей. Улица Волгоградская также оказалась перекрытой.

Ранее в столицу Кузбасса прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы у импровизированного мемориала в память погибшим в страшном пожаре в ТРК «Зимняя Вишня». Кроме того, глава государства посетил местный морг и встретился с группой активистов, которые недовольны расследованием трагедии. Путин пообещал, что все виновные будут наказаны. Напомним, по последним официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.