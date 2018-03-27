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Главные новости Курганской области
16:17  27 марта 2018 0

Курганцы удивились «платной» очереди на ипотеку. «Все кинулись за квартирами?»

Разное. Курган, ипотека, башенные краны, строящийся дом
В Зауралье растет спрос на ипотечные кредитыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана столкнулись с трудностями в оформлении ипотеки. В Сбербанке заявителям предложили подождать «в очереди» до середины апреля или доплатить за срочное оформление документов, поделились заявители в паблике «Аноним Курган».

«Сейчас пытаемся оформить ипотеку: отдали все документы на квартиру в банк. Менеджер говорит: „Очередь на оформление не раньше 15 апреля. Если хотите срочно, то платите 5 тысяч“. Так вот вопрос, неужели такая очередь на ипотеку? Люди кинулись все за квартирами?» — спрашивает автор поста и просит горожан поделиться опытом.

В пресс-службе Сбербанка сообщили корреспонденту «URA.RU», что спрос на ипотечные кредиты действительно вырос. «Мы в этом году выдаем практически в два раза больше кредитов по объемам, чем за аналогичный период прошлого года. Но этот спрос полностью удовлетворяется, никаких очередей нет», — заверили в банке. Что касается доплаты, то, как пояснили в Сбербанке, «клиенту предложили воспользоваться официальным сервисом электронной регистрации сделки стоимостью 5000 рублей». Этот сервис позволяет сократить время регистрации права собственности с 7 до 3 дней, а также снизить процентную ставку.

В Курганской ипотечно-жилищной корпорации отметили, что спрос на ипотеку пока держится на уровне прошлого года. Вместе с тем, согласно статистике ЦБ, в Курганской области, по данным на 1 февраля, было выдано 426 жилищных кредитов на сумму 591 млн рублей при средней ставке 9,65%. Для сравнения: на тот же период прошлого года кредиты получили 238 заемщиков на сумму 323 млн рублей, при этом средняя ставка была 11,75%.

Анна Бояркина
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