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27 марта 2018
15:51  27 марта 2018 0

«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Перми в Москву

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Из пермского аэропорта в Москву Аэрофлот будет летать шесть раз в деньФото: Алексей Глазырин © URA.RU

С переходом на летнее расписание авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов на линии Москва—Пермь—Москва. Теперь в Москву из столицы Прикамья в течение дня будут летать шесть рейсов.

Вылеты из аэропорта Большое Савино в Шереметьево осуществляются в 06.30, 07.55, 13.00, 20.10, 22.00 и 22.50 (время местное), сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. За время действия летнего расписания «Аэрофлот» запланировал 1302 вылета по маршруту Пермь—Москва.

Ранее «URA.RU» сообщало о выявлении нарушений норм безопасности в пермском аэропорту, после чего действие его сертификата было приостановлено. Администрация воздушной гавани позже пообещала устранить все недостатки к апрелю. Большое Савино между тем продолжает работать в штатном режиме.

Дарья Корчак
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