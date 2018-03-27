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27 марта 2018
Главные новости Москвы
16:19  27 марта 2018 0

Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Шакро Молодой попал за решеткуФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) и тринадцать его подельников признаны виновными в вымогательстве. Такое решение принял суд Никулинского суда Москвы.

Как сообщает РАПСИ, гособвинение потребовало посадить Шакро Молодого на десять лет и оштрафовать на 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении вор в законе назван «лидером российского криминального мира».

Калашову и его людям вменяется вымогательство восьми миллионов рублей у владельца ресторана Elements Жанны Ким, возле которого 14 декабря 2015 года произошла перестрелка с двумя жертвами. Также преступник вымогал 10 миллионов рублей у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова. Сначала бизнесмену угрожали, а потом избили.

Ранее 64-летний Захарий Калашов отказался от воровского титула. Шакро пошел на этот шаг из-за того, что ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения, писало «URA.RU».

Данил Бардин
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