Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

16:19 27 марта 2018 0

Шакро Молодой попал за решетку Фото: «Прайм Крайм»

Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) и тринадцать его подельников признаны виновными в вымогательстве. Такое решение принял суд Никулинского суда Москвы.

Как сообщает РАПСИ, гособвинение потребовало посадить Шакро Молодого на десять лет и оштрафовать на 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении вор в законе назван «лидером российского криминального мира».

Калашову и его людям вменяется вымогательство восьми миллионов рублей у владельца ресторана Elements Жанны Ким, возле которого 14 декабря 2015 года произошла перестрелка с двумя жертвами. Также преступник вымогал 10 миллионов рублей у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова. Сначала бизнесмену угрожали, а потом избили.

Ранее 64-летний Захарий Калашов отказался от воровского титула. Шакро пошел на этот шаг из-за того, что ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения, писало «URA.RU».