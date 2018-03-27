17:24 27 марта 2018 0

Жителям столицы предлагается собраться всем вместе и выразить свою скорбь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 27 марта, на Манежной площади пройдет траурный митинг в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. Начнется мероприятие в 17.00. Инициатором акции стала Общественная палата города.

Согласно опубликованному в Сети письму инициаторов акции, мэрия столицы берет на себя все организационные мероприятия, включая принятие необходимых мер безопасности и техническую поддержку. Ожидается, что участие в траурном митинге примет несколько тысяч человек. «Мы получаем сообщения о желании москвичей выразить поддержку родным и близким погибших и пострадавших, возложить цветы, поставить свечи, иным образом выразить сочувствие случившейся трагедии», — отмечается в письме Общественной палаты на имя мэра Сергея Собянина.

Кроме того, в 19.00 на Пушкинской площади пройдет неофициальный митинг, предложения о проведения которого начали стихийно распространяться в соцсетях. Также в столице есть представительство Кемеровской области, и часть сочувствующих планирует выразить свою поддержку, принеся цветы туда. В свою очередь, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов призвал «не делить скорбь» и посетить все три площадки. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил национальный траур в связи с трагедией.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых дети. По числу жертв это один из крупнейших пожаров в России за последние 100 лет. Так, пожар в самарском УВД в 1999 году унес 57 жизней; в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае в 2007 году было 63 жертвы; в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году погибли 156 человек, напоминает РИА «Новости».