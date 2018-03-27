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27 марта 2018
20:22  27 марта 2018 0

Глава МИД Британии перепутал послов. «Борис, ну так нельзя»

Медиа-форум
Захарова посоветовала Джонсону «прикрыть интеллектуальную наготу»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава британской дипломатии Борис Джонсон во время выступления в парламенте похвастался высылкой российского представителя при ЕС. Как позже выяснилось — ошибся, перепутав дипломатов двух стран. История стала поводом для иронии со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Кто-нибудь, прикройте интеллектуальную наготу британских официальных лиц. Выступая в парламенте, Борис Джонсон заявил, что Евросоюз выслал российского посла при ЕС. Борис, ну так нельзя. Это посол ЕС был отозван вами для консультаций в Брюссель. А не наоборот», — прокомментировала Мария Захарова инцидент на своей странице в Facebook.

Посол ЕС в России был отозван в Брюссель несколько дней назад. Поводом стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в начале марта, в котором Евросоюз обвиняет правительство РФ.

Игорь Чукреев
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