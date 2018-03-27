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28 марта 2018
27 марта 2018
23:46  27 марта 2018 0

Самолет, летевший из Москвы в Магас, экстренно приземлился в Волгограде из-за курильщика

Виновника инцидента привлекли к административной ответственностиФОТО: PxHere, CC0 Public Domain

Самолету авиакомпании «Победа», летевшему из аэропорта Внуково в Магас (Ингушетия), пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Сотрудники транспортной полиции были вызваны к борту воздушного суда, следовавшего рейсом „Москва Внуково — Магас“, совершившего экстренную посадку в аэропорту Волгограда. По прибытии наряда полиции было установлено, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, который курил в туалете во время полета», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По имеющейся информации, мужчина 1954 года закурил в туалете авиалайнера. После посадки злоумышленника доставили в отделение полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административном нарушении. Отмечается, что виновнику инцидента грозит пятнадцать суток. Через 35 минут воздушное судно вылетело, следуя по установленному маршруту, передает телеканал 360.

Александр Черноскутов
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