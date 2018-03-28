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28 марта 2018
27 марта 2018
04:09  28 марта 2018 0

Компания Apple представила бюджетный iPad для учащихся

Для студентов и учеников новый планшет обойдется в 299 долларовФОТО: скрин видеозаписи/YouTube

Американская корпорация Apple представила новый iPad, ориентированный на студентов и школьников. В отличии от предыдущей модели, «яблочный» гаджет с диагональю 9,7 дюйма может работать со стилусом, который был только в версии iPad Pro.

Для учащихся новинка от Apple обойдется в 299 долларов, а обычные пользователи смогут приобрести планшет за 329 долларов. Стоит отметить, что в России новый iPad начнут продавать в апреле этого года, передает Life.

Среди особенностей программ нового устройства специалисты выделяют Smart Annotation. Заметки, которые будут сделаны стилусом на полях привязываются к определенному слову или предложению. Для студентов и учеников также будет расширено облачное хранилище с пяти до двухсот ГБ. Новый iPad работает на 64-битном процессоре A10 Fusion. «Яблочный гаджет» оснащен датчиком Touch ID, экраном Retina, а также 8-мегапискельной камерой, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в России средние цены на iPhone всех поколений стали резко снижаться с начала 2018 года. Например, стоимость последней новинки от Apple iPhone X снизилась на 31 процент.

Александр Черноскутов
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