11:02 28 марта 2018 0

Покупатель считает, что подобная находка в хлебе — это уже перебор Фото: группа «Черный список Тагила», «ВКонтакте»

Жителю Нижнего Тагила Свердловской области в булке хлеба попалась связка ключей. Информация об этом появилась в группе «Черный список Тагила» во «ВКонтакте».

Автор поста иронично отреагировал на «сюрприз» в своей покупке, попросив в шуточной форме у производителя в следующий раз положить ключи от Мерседеса. «Кто узнал свои ключи, пишите, верну за вознаграждение. И еще хозяину ключей — ты мне 25 рублей за хлеб должен», — продолжил шутить тагильчанин.

В комментариях к записи одни поддержали настроение автора, другие пришли в ужас от странной находки в продукте питания. «Не в ту группу написал! Пиши в «Бюро находок Тагила», «Купил хлеб — выиграл квартиру», «Хлеб-лото», «Кому-то однозначно должен попасться замок», «Это начало какой-то интересной игры. Надо искать следующий артефакт», «Продукция хромает все шире и шире, факты на лицо!», «Хоть не стекло и не иголка!», — отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Роскачество провело исследование 177 марок нарезных батонов в разных регионах России. Эксперты тогда раскритиковали выпекаемую продукцию Свердловской области, писало «URA.RU».