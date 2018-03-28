Пермская полиция потребовала с уволенного сотрудника деньги за ношение формы

Городское управление МВД пыталось взыскать с бывшего участкового оперуполномоченного Мотовилихинского отдела полиции Игоря Дубровина 11 тысяч рублей за форменное обмундирование.
Согласно судебным документам служба Игоря Дубровина в правоохранительных органах длилась до декабря 2014 года. Последним его местом работы стал отдел по делам несовершеннолетних. Уволен Дубровин был в связи с грубым нарушением дисциплины. Через два года в адрес бывшего полицейского стали поступать уведомления от хозяйственного отдела городского управления МВД с требованием оплатить 11 215 рублей 83 копейки за ношение формы. Но решить вопрос таким образом не удалось, поэтому полицейские обратились в суд.
В Мотовилихинском районном суде представитель истца объяснил, что требование взыскать за форму деньги обосновано федеральным законодательством. Сотрудник органов внутренних дел, по словам истца, в случае прекращения контракта по причинам, связанным с нарушением дисциплины, обязан возместить ведомству стоимость выданных ему вещей. Впрочем, суд встал на сторону ответчика и отказал полиции в иске, ссылаясь на то, что предъявить этот долг уволенному полицейскому тыл МВД должен был еще в момент увольнения. К слову, этот судебный процесс длится уже более семи месяцев. Последнее заседание состоялось 26 марта этого года.