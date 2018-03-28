{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
15:04  28 марта 2018 0

Госдума готовится ужесточить наказание авиадебоширам

Греция. Крит., самолет, небо
Авиадебоширов будут наказывать за хулиганствоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за противоправные действия в самолетах. Также документ предусматривает наказание за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

В частности, предлагается усилить наказание за отказ исполнять законные распоряжения командира самолета или вертолета, а также другие противоправные деяния, совершаемые на воздушном транспорте, сообщает RT. За подобные нарушения планируется штрафовать в размере от 30 до 50 тысяч рублей или даже арестовывать на срок до 15 суток. По информации «Национальной службы новостей», инициатива направлена на привлечение авиадебоширов к более серьезной ответственности не только за грубые нарушения порядка, но и за мелкое хулиганство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что авиадебоширов ждет увеличение штрафов до 20-40 тысяч рублей за невыполнение законных распоряжений командира лайнера. До тысячи рублей планировали увеличить штрафы за нарушения правил фото- и видеосъемки в салоне авиатранспорта и пользование мобильными устройствами, а также до 50 тысяч рублей — за мелкое хулиганство на воздушном судне.

Нарушения все чаще встречаются на бортах самолетов. Так, 27 марта пьяный уралец в самолете, который выполнял рейс Екатеринбург — Анталья, при посадке начал истошно кричать, материться, биться в истерике. Пассажирам пришлось скрутить дебошира, так как он ударил бортпроводника.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров