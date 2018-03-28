Госдума готовится ужесточить наказание авиадебоширам

15:04 28 марта 2018 0

Авиадебоширов будут наказывать за хулиганство Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за противоправные действия в самолетах. Также документ предусматривает наказание за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

В частности, предлагается усилить наказание за отказ исполнять законные распоряжения командира самолета или вертолета, а также другие противоправные деяния, совершаемые на воздушном транспорте, сообщает RT. За подобные нарушения планируется штрафовать в размере от 30 до 50 тысяч рублей или даже арестовывать на срок до 15 суток. По информации «Национальной службы новостей», инициатива направлена на привлечение авиадебоширов к более серьезной ответственности не только за грубые нарушения порядка, но и за мелкое хулиганство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что авиадебоширов ждет увеличение штрафов до 20-40 тысяч рублей за невыполнение законных распоряжений командира лайнера. До тысячи рублей планировали увеличить штрафы за нарушения правил фото- и видеосъемки в салоне авиатранспорта и пользование мобильными устройствами, а также до 50 тысяч рублей — за мелкое хулиганство на воздушном судне.

Нарушения все чаще встречаются на бортах самолетов. Так, 27 марта пьяный уралец в самолете, который выполнял рейс Екатеринбург — Анталья, при посадке начал истошно кричать, материться, биться в истерике. Пассажирам пришлось скрутить дебошира, так как он ударил бортпроводника.