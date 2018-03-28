Ведущий «Пока все дома» назвал «настоящие причины» пожара в Кемерове

17:08 28 марта 2018 0

Тимур Кизяков высказался о трагедии в Кемерове Фото: скриншот видео

В эфире телепередачи Андрея Малахова «Прямой эфир» на тему трагедии в Кемерове выступил телеведущий Тимур Кизяков. Он довольно категорично высказался о причинах происшествия и о том, как предотвратить подобное в будущем.

Тема очередного выпуска ток-шоу была обозначена как «Кемерово: спустя 48 часов», пишет портал «Дни.ру». В ней принял активное участие и популярный ведущий Тимур Кизяков. Он назвал произошедшее «убийством» и сказал, что к нему привела целая цепочка событий и нарушений — как умышленных, так и неумышленных, которые и стали причиной трагедии. «И, как это ни страшно сейчас прозвучит, среди зрителей нашей программы, а, может, и среди присутствующих, если не изменится главное, есть жертвы будущие», — заявил Кизяков. Он уверен, что виновных в произошедшем пожаре найдут. «Здесь сейчас найдут виновных, конечно. Но всех виновных не найдешь, потому что таких центров, больших и маленьких, бесчисленное множество. И нарушений этих умышленных, корыстных и бескорыстных, бесчисленное множество», — добавил он.

Телеведущий также призвал общественность работать не из страха, а опираясь на совесть: «Я как раз призываю каждого к тому, чтобы посмотрели внутрь себя: на свои шаги, на свои поступки, на компромиссы со своей совестью». По словам Кизякова, именно совестливое и ответственное отношение к своему делу позволит избежать таких трагедий, как в Кемерове.

Между тем появляются новые подробности пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек. Так, охранник центра рассказал, что пожарная сигнализация в нем была неисправна, сообщала «Национальная служба новостей». Сейчас подозреваемыми по делу о пожаре проходят пять человек.