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28 марта 2018
16:54  28 марта 2018 8

Известный врач отказался от премии Кузбасса и потребовал отставки Тулеева. «Я не хочу иметь с вами ничего общего»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Огонь унес жизни 41 ребенкаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Лауреат премии Кузбасса, врач-травматолог Андрей Волна заявил, что отказывается от почетного звания после трагедии в Кемерове. Доктор оценил действия губернатора Амана Тулеева и сказал, что больше не хочет иметь с ним ничего общего.

«Аман Гумирович, я прекрасно понимаю, что высокое звание „Лауреат премии Кузбасса“ — это не лично Вами присваиваемое звание. И, тем не менее, я получил его из Ваших рук. А с этого момента я не хочу иметь с Вами ничего общего. Ваша позиция и Ваше поведение ничего, кроме презрения, не заслуживают», — написал Волна на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Тулеев не вышел к кузбассовцам «ни к торговому центру, ни на площадь». «Вы даже не извинились перед ними. Вы обозвали граждан бузотёрами. И, тем более, Вы не подали в отставку, хотя, как бессменный руководитель области, несёте полную политическую ответственность за произошедшее», — считает врач.

Он призвал Тулеева сделать единственно верный шаг и извиниться перед народом, после чего подать в отставку. «В связи с вышеизложенным, прошу аннулировать постановление Администрации Кемеровской области №115 от 29.12.2000 года в части, что касается присуждения мне, Волне Андрею Анатольевичу, звания „Лауреат премии Кузбасса“. Данное заявление, Удостоверение и памятный знак я высылаю в адрес канцелярии Администрации. Денежную часть я перевожу в качестве благотворительного взноса одному из детских реабилитационных центров г. Кемерово», — сообщил он.

Уроженец Кемерово Андрей Волна является почётным членом правления АО «Травма Россия» и попечительского совета AO Foundation. С 1985 по 2003 занимался медицинской деятельностью в родной области. В данное время работает и живет в Москве. 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове случился страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим.

Семен Гринберг
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