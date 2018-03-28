Пермского экс-депутата задержали по делу о нападении на DJ Smash

17:21 28 марта 2018 0

Телепнева задержали на 48 часов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего депутата Законодательного собрания Перми Александра Телепнева задержали на двое суток в рамках уголовного дела об избиении Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Бывший пермский депутат стал подозреваемым в причинении вреда здоровью музыканту Андрею Ширману, пишет «Коммерсант». Его задержали на 48 часов в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ранее сам диджей рассказал, что не намерен «договариваться» с напавшими на него в пермском ночном клубе, одним из которых был, по его словам, Александр Телепнев.

Напомним, Андрея Ширмана избили в одном из ночных клубов Перми в феврале — за отказ сделать совместное селфи. Музыкант утверждает, что его обидчиком стал экс-депутат. Сам Телепнев свою причастность к происшествию опровергал. Однако позже его исключили из «Единой России», и он стал скрываться не только от журналистов, но и от однопартийцев.