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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
07:55  29 марта 2018 0

Ямальцы возмутились неубранной с Нового года елкой. «И так тошнит уже от зимы». ФОТО

«Вынеси ёлку, вынеси ёлку…» — на Ямале слабаков нет!Фото: Анастасия Казарина

В группе «Злой Надымчанин» популярной социальной сети обсуждают неубранную до сих пор с одной из городских площадей новогоднюю ёлку. Жители ямальского города шутят, что еще не май и слабаков на суровом Ямале нет. Но некоторые комментаторы отмечают, что на высокую конструкцию взбираются дети, и это очень опасно.

Надымчане пишут, что Новый год уже прошёл и даже прошел День оленевода, а зима уже надоела. «И так тошнит уже от зимы от этой серости, ещё и елка стоит! Пора уже убрать всю эту зимнюю атрибутику!», — разделяет такое мнение Мария Ш. Другие жители города сетуют на то, что на площади разобрали горки: «Лучше бы горку оставили. Самая погода кататься, а горки уже нет», — огорчается Ирина З.

В пользу уборки огромной ели высказываются многие родители. «На нее мелкие взбираются на верхушку, — сам видел. Когда упадут (дети), — тогда сразу уберут», — пишет Виталий К. Но большинство комментаторов сходятся во мнении, что на Ямале можно ставить новогодние елки за два месяца до Нового года и убирать через три после него. И это будет уместно и по погоде, как подытожил Александр Р.

Новогодняя ель в Надыме высотой не ниже 4-5 этажей. И сейчас на металлическую конструкцию основания ели взбираются дети, которые могут сорвавшись разбиться.
Фото: Анастасия Казарина

Сергей Мороз
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