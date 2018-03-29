08:18 29 марта 2018 0

Борис Джонсон вспомнил о Достоевском ФОТО: Борис Джонсон, Instagram

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию в деле Скрипаля с героем романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского — Родионом Раскольниковым. Яд, которым отравили экс-полковника ГРУ, — со световым мечом «Звездных войн».

Джонсон, комментируя дело отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил, что ситуация напоминает ему начало романа «Преступление и наказание»: сразу известно, кто преступник, только неясно, признается ли он сам или его поймают. Ядовитый газ «Новичок», которым якобы отравили Скрипалей, политик сравнил со световым мечом — оружием из киносаги «Звездные войны». Он пояснил, что разница между Лондоном и Москвой в том, что Россия производит газ, а Великобритания — световые мечи. Слова Джонсона, сказанные на встрече министра с главами дипломатических делегаций европейских стран, передает «Интерфакс». Джонсон также поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов.

США и их союзники выслали более 150 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, уточняет «Федеральное агентство новостей». 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Их госпитализировали, сейчас они находятся в коме, напоминает «Национальная служба новостей». Вину за покушение на шпиона Лондон возложил на Москву, не представив при этом ни одного веского доказательства.