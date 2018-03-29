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29 марта 2018
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26 марта 2018
12:18  29 марта 2018 0

Памятник первому ямальскому губернатору установят в Салехарде

Здания и таблички, клипарт. Салехард, избирательная комиссия, ямал, законодательное собрание, счетная палата, янао
Памятник первому губернатору Ямала поставят перед бывшей администрацией округаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде завершилось онлайн-голосование на портале «Живем на Севере» по установке памятника первому губернатору Ямала Льву Баяндину. Горожане практически единогласно высказались за памятник. Скульптурную композицию установят в сквере на площади Ленина в Салехарде, перед зданием Законодательного собрания ЯНАО.

«Скульптура должна занять свое место уже к концу грядущего лета. Что это будет за композиция — решится в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

Напомним, что Лев Баяндин скончался в ночь на 14 февраля 2018 года. Значительную часть жизни он посвятил Ямалу. Начинал с простого мастера в нефтегазовой отрасли и дослужился до поста гендиректора компании. В 1990 году был избран председателем окружного совета народных депутатов, а с 1972 по 1978 год руководил регионом в должности губернатора. Последние годы Лев Баяндин жил и работал в Тюмени.

Вячеслав Егоров
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