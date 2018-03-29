В трех уральских регионах инфляция оказалась выше средней по стране

12:29 29 марта 2018 0

В трех областях инфляция превысила средний показатель по России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инфляция в Курганской, Челябинской и Тюменской областях в феврале 2018 года превысила среднероссийский уровень. Об этом «URA.RU» сообщили в уральском главном управлении ЦБ РФ со ссылкой на данные Росстата.

В то время как по России инфляция в январе—феврале сохранялась на уровне 2,2%, в Курганской области показатель составил 2,3%, в Челябинской — 2,4%, в Тюменской — 2,6%. Однако для некоторых других уральских регионов был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции (для Пермского края — это 1,6%, для Свердловской области — 1,9%), как рассказали в ведомстве.

Отмечается, что инфляция на потребительском рынке в регионах Урала продолжала оставаться вблизи своего исторического минимума: индекс потребительских цен составил 2% (в январе 2018 года этот показатель равнялся 1,8%, в декабре 2017 года — 2,1%). При этом рост цен по большинству товаров и услуг не превышал 4%. Инфляция по продовольственным товарам составила 1%, по непродовольственным товарам — 2,4%, в сфере платных услуг — 3%.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в феврале 2018 года в России снизилась стоимость среднего чека. Менее всего это коснулось Уральских регионов, где в сравнении с декабрем 2017 года стоимость среднего чека снизилась всего на 7,5%, в то время как по всей стране — на 10,1%.