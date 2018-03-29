{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
13:33  29 марта 2018 0

Знаменитый уральский хоккеист скрывает свое имя за границей

Артемий представляется ДжономФОТО: Артемий Панарин, Instagram

Журналист Брайан Хеджер рассказал о забавной привычке российского хоккеиста Артемия Панарина. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» представляется в заграничных кофейнях Джоном.

Как пишет Хэджер в Twitter, инцидент произошел при встрече журналиста с воспитанником челябинского «Трактора» Панариным в кофейне канадского города Калгари. Когда звезду НХЛ спросили, как подписать его стаканчик, Артемий ответил: «Джон». «Если я скажу им «Артемий»… Нет шансов. Я просто всегда говорю «Джон», — признался Панарин журналисту. Хэджер нашел это забавным и подписал свой пост в Twitter — «Лол».

Воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» Артемий Панарин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе «Чикаго Блэкхокс» с 2015 года. В 2017-м Панарин стал звездой дня в НХЛ, повторив уникальный рекорд. Ранее известный хоккеист прокатился по дорогам родного города Коркино на темно-красных «Жигулях» четвертой модели. Машину он шутливо подписал «За бронзу на ЧМ подарили». В составе сборной России челябинец побеждал на чемпионате мира среди молодежи в 2011 году, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 2015 году, бронзу — на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров