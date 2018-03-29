Знаменитый уральский хоккеист скрывает свое имя за границей

13:33 29 марта 2018 0

Артемий представляется Джоном ФОТО: Артемий Панарин, Instagram

Журналист Брайан Хеджер рассказал о забавной привычке российского хоккеиста Артемия Панарина. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» представляется в заграничных кофейнях Джоном.

Как пишет Хэджер в Twitter, инцидент произошел при встрече журналиста с воспитанником челябинского «Трактора» Панариным в кофейне канадского города Калгари. Когда звезду НХЛ спросили, как подписать его стаканчик, Артемий ответил: «Джон». «Если я скажу им «Артемий»… Нет шансов. Я просто всегда говорю «Джон», — признался Панарин журналисту. Хэджер нашел это забавным и подписал свой пост в Twitter — «Лол».

Воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» Артемий Панарин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе «Чикаго Блэкхокс» с 2015 года. В 2017-м Панарин стал звездой дня в НХЛ, повторив уникальный рекорд. Ранее известный хоккеист прокатился по дорогам родного города Коркино на темно-красных «Жигулях» четвертой модели. Машину он шутливо подписал «За бронзу на ЧМ подарили». В составе сборной России челябинец побеждал на чемпионате мира среди молодежи в 2011 году, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 2015 году, бронзу — на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах.