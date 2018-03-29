16:18 29 марта 2018 0

Шахова отказалась извиняться за свою ложь Фото: Наталья Шахова, Facebook

Всероссийское обсуждение ответственности пользователей соцсетей за распространение недостоверной информации достигло Екатеринбурга. Сегодня обсуждается инцидент: пиар-атташе местного показа «Каннских львов» и «Фестиваля Битлз» Наталья Шахова обвинила МВД России в праздновании корпоративного торжества — несмотря на траур. Очень быстро выяснилось, что сообщение женщины в «Фейсбуке» — ложь, но извиняться перед оскорбленным ведомством она отказывается.

27 марта Наталья Шахова написала на своей странице в Facebook: «Только что за окном прогремел салют. МВДэшники празднуют, плевали они на траур». Запись вызвала бурное обсуждение. По состоянию на полдень 29 марта под сообщением было 93 комментария, 56 реакций читателей. Сообщение имело пять перепостов другими пользователями. Большинство реакций в адрес полиции негативные. Сама Шахова позже пояснила, что имела в виду не полицейских, а сотрудников Росгвардии, которые 27 марта отмечали день войск национальной гвардии РФ. Впрочем, и это оказалось ложью.

Как выяснилось, праздничный салют устроили не силовики, а компания «Русский фейерверк», чей офис находится в Екатеринбурге, на улице Посадской. Оказалось, что фирма проводила корпоратив в ресторане «Гуливани», а после этого запустила салют. В самой компании, куда обратился корреспондент «URA.RU», от комментариев отказались.

1/2 Скриншот того сообщения Наталья Шахова, facebook

Шахова ссылается на неназванных знакомых, которые «видели, как у памятника „Черный тюльпан“ выпивали росгвардейцы, отмечали свой праздник». «Машины по городу ездили с флагами. Поэтому, когда я услышала на улице салют, у меня не было других вариантов, что это именно они гуляют. То, что сейчас говорят, что это были не они, ничего не значит. Моя страница — моя частная территория, что хочу, то и пишу. Опровержений и извинений с моей стороны не будет. Я, наверное, просто удалю пост», — сказала «URA.RU» Наталья Шахова.

Пост она действительно удалила. Однако, как изменить отношение отреагировавших на запись пользователей соцсети к МВД, — вопрос. В Росгвардии по УрФО сказали, что не будут подавать в суд за клевету. Но просили земляков быть сдержаннее в своих словах, если они не владеют информацией. «Каждый журналист, гражданин должен чувствовать ответственность за ту информацию, которую распространяет. Должен проверять ее, прежде чем предавать огласке», — сказал «URA.RU» Алла Авдеева, пресс-секретарь Росгвардии в УрФО.

Это уже не первый случай распространения лжи в Интернете. Самый резонансный — распространение популярными блогерами лжи о количестве погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. То, с какой легкостью ютьюбер Николай Соболев и инстаграмщица Ксения Бородина извинились за недостоверные сведения, утверждая, что действовали из лучших побуждений, уже ставит вопрос о том, как обществу оградить себя от распространения подобной лжи.