Один из крупнейших банков УрФО развивает ипотечное кредитование в Уфе

10:39 30 марта 2018 0

Кредитная организация подписала соглашение о сотрудничестве с уфимским застройщиком Фото: сайт Запсибкомбанк

Уфимский филиал ПАО «Запсибкомбанк» и застройщик ООО «СтроиТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве (аккредитация) в рамках которого все желающие приобрести квартиру в ЖК «Старый Центр» смогут оформить её в ипотеку от Запсибкомбанка. Стороны выразили готовность к дальнейшему продвижению взаимовыгодных партнерских отношений в сфере развития жилищного кредитования в городе Уфа.

«Для покупки жилья в строящихся районах Запсибкомбанк предлагает оформить ипотеку на выгодных условиях. Мы же, в свою очередь, готовы оперативно рассматривать заявки, и стараемся постоянно расширять список аккредитованных компаний для достаточного выбора подходящих вариантов нашим клиентам», — сообщил директор Уфимского филиала ПАО «Запсибкомбанк» Ильгиз Сабиткарамов.