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29 марта 2018
23:03  29 марта 2018 0

Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о домогательствах. «Я была шокирована и напугана!»

Алиса Вокс рассказала о домогательствах со стороны преподавателяФото: Алиса Вокс, Instagram

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о сексуальных домогательствах, которые ей пришлось пережить больше десяти лет назад. По ее словам, с непристойным предложением к ней обратился преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Певица столкнулась с домогательствами в 17-летнем возрасте, когда была абитуриенткой петербургского вуза, пишет портал «Шторм». Она получила «двойку» за один из экзаменов, после чего помощница декана позвала ее пообщаться с ним. Когда Алиса Вокс, ничего не подозревая, пришла к преподавателю, он стал спрашивать, на что она готова ради поступления. «Ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы? Я могу тебе помочь», — сказал он ей.

Мужчина также предложил ей поехать с ним на постановку в Тверь и быть «хорошей девочкой», а затем получить за это новые преференции. «Я тогда была почти ребенком, а тут услышала такие предложения от мужчины, который мне годится в отцы. Я была шокирована и напугана. Естественно, я не стала перезванивать, чтобы обсудить условия», — рассказала Вокс.

Судя по тому, что рассказала певица, тем самым преподавателем был Аскольд Конович. В 2012 году его же обвинили в домогательствах две другие девушки. Одна из них даже записала разговор с ним на диктофон и затем направила на экспертизу в Следственный комитет, написав заявление в полицию. Однако привлечь Коновича к уголовной ответственности оказалось практически нереально. Сам преподаватель все обвинения назвал абсурдными.

Дарья Корчак
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