На Ямале во время эвакуации посетителей торгового центра отправили прямо в зону задымления

В крупнейшем ямальском городе Новом Уренгое, как и по всему Ямалу, третий день идут проверки торговых и развлекательных центров. И как фиксируют камеры журналистов, сопровождающих в рейдах сотрудников прокуратуры и специалистов МЧС, далеко не все работники заведений, а главное, сами посетители, готовы к экстренной эвакуации.
Так, при включенной пожарной тревоге в ТРЦ «Проспект» персонал отправил посетителей прямиком в условную зону задымления, а не в свободные аварийные выходы. Как заявил телегруппе «Ямал-Регион» начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по ЯНАО в Новом Уренгое Евгений Рыбалкин, ошибки возникают из-за отсутствия регулярной практики отработки действий персонала при чрезвычайных ситуациях.
Во время учебной эвакуации и сами посетители не торопились идти к выходу. То же самое произошло и при проверке уренгойского ТРЦ «Солнечный». Во время объявления через громкоговорители об опасности пожара и срочной эвакуации посетители центра, не меняя темпа, продолжали двигаться в своем направлении.
Напомним, ранее в Ноябрьске провели проверки детских развлекательных центров и кафе. В популярном у подростков и детей батутном центре инспекторы не нашли огнетушителей и второго аварийного выхода и выяснили, что пожарная сигнализация не работает. Проверки, инициированные прокуратурой, проходят в торгово-развлекательных центрах по всей России после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, из них 41 ребенок.