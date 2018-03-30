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30 марта 2018
13:42  30 марта 2018 1

Урал отличился самыми высокими ценами на один из главных символов чуда для православных

Самые высокие цены на вербу на Урале — для тюменцевФото: Wikimedia Commons

В Тюмени и Екатеринбурге стоимость вербы оказалось одной из самых высоких по России, при этом в Челябинске ситуация прямо противоположная. Такие данные привел сервис бесплатных объявлений «Юла», проанализировав розничные и оптовые цены на вербу в крупных городах страны.

В розницу веточки дерева, являющегося одним из символов православного праздника, в Екатеринбурге продают в среднем за 89 рублей, а оптом — за 527 рублей. Это на 38% выше, чем в среднем по России. Еще дороже вербу продают в Тюмени: одна веточка обойдется жителю примерно в 120 рублей. В Челябинске вербные букеты стали одними из самых дешевых по стране. Средняя розничная цена составляет там всего 25 рублей, оптовая — 194 рубля.

Для сравнения: в Москве розничная стоимость вербы составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль. Самые низкие розничные цены на символ Пасхи оказались в Волгограде и Липецке (15 рублей), оптовые — в Ростове-на-Дону (166 рублей). Самые высокие розничные цены были отмечены в Хабаровске (140 рублей), оптовые — в Екатеринбурге.

На Вербное воскресенье, прошедшее в прошлом году в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, собралась тысяча детей. «URA.RU» сообщало, что ребята приняли участие в литургии наравне со взрослыми.

Ксения Томашова
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