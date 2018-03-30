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30 марта 2018
21:22  30 марта 2018 0

Бывший майор КГБ рассказал о списке людей «на уничтожение», имеющемся у российских спецслужб

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Борис Карпичков утверждает, что в списке был и Сергей СкрипальФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший агент КГБ под вымышленным именем Борис Карпичков, бежавший в 1998 году в Великобританию, рассказал британским журналистам о «смертельном» списке российских спецслужб. По его словам, в него входил и отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Про список «на уничтожение» Карпичкову якобы рассказал его друг из российской спецслужбы в феврале текущего года, пишет агентство Bloomberg. Он сообщил, что в списке есть и сам экс-агент КГБ, а также Сергей Скрипаль, еще несколько перебежчиков и основатель инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер. Отмечается, что последний обвиняет российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

По словам самого Карпичкова, поначалу он не воспринял предостережение серьезно. Однако после отравления Скрипаля в Солсбери он начал беспокоиться за свою жизнь. Бывший агент КГБ рассказал, что ему пришлось установить вокруг своего дома систему видеонаблюдения. Карпичков говорит, что страдает от посттравматического стрессового расстройства и спит только по четыре часа в сутки. По собственному признанию, до распада СССР он работал в Латвии и был майором КГБ, а позже стал информатором ЦРУ и сбежал с секретными документами. После этого он якобы пережил два покушения — вскоре после отравления Александра Литвиненко нашел у себя дома кристаллы непонятного происхождения.

Между тем дочь Сергея Скрипаля, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, пришла в сознание и уже может говорить. Российская сторона потребовала обеспечить доступ к пострадавшей как к гражданке России. Сам Сергей Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии.

Дарья Корчак
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