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30 марта 2018
21:00  30 марта 2018 0

Россия выгоняет дипломатов, сколько заработал блогер Соболев, цензура Пескова. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
После лекции Дмитрия Пескова студенты обвинили его в цензуреФото: Андрей Махонин © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 30 марта. И вот главное за день:

Россия объявила иностранных дипломатов 23 стран персонами нон-грата. Они должны покинуть страну в течение одной недели.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обвинили в цензуре после лекции для студентов в ВШЭ. Песков рассказал, что думает о секс-скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, а после попросил всех удалить видеозаписи встречи.

После кемеровской трагедии некоторые российские видеоблогеры хайпили на ложных слухах о сотнях трупов. Эксперты посчитали, что некоторые из них могли прилично заработать на лжи. Видеоблогер Николай Соболев связался с «URA.RU» и рассказал, сколько денег на самом деле он получил за просмотры «разоблачения».

Отмена выборов мэра в Екатеринбурге перезапустит «прогнившую систему». Назначение мэра сверху решит управленческий кризис в городе и улучшит жизнь, считают в администрации губернатора Свердловской области.

Семьи жертв пожара в Кемерово пожаловались в прокуратуру на спасателей МЧС, которые, по утверждениям людей, «стояли как вкопанные» вместо спасения горящих. Мы узнали у пожарного, насколько безупречно тушили ТЦ «Зимняя вишня» и почему никто из борцов с огнем не полезет за детьми в 1000-градусное пекло.

Конфликтом между «Уральскими пельменями» и их экс-главой заинтересовалась Генпрокуратура. Творческий коллектив обвиняет экс-директора Сергея Нетиевского в хищении 173 млн рублей. Тот всё отрицает и грозит новому руководителю «УП» судом.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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