МИД Украины назвал высылку своих дипломатов из России нонсенсом

22:05 30 марта 2018 0

Из России выдворены 13 украинских дипломатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы о высылке тринадцати украинских дипломатов. Он отметил, что данная мера не помешает Украине заботиться о своих гражданах, находящихся в России.

«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — цитирует Климкина телеканал RT.

Напомним, что история с высылкой дипломатов началась после того, как Великобритания обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон принял решение о выдворении с Туманного Альбиона 23 сотрудников российской дипмиссии. Вслед за британскими властями, аналогичные меры приняли многие западные страны: США, Канада, Польша, Эстония, Латвия, Испания, Дания и другие. В ответ на это МИД РФ вручил руководителям дипмиссий указанных стран ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.