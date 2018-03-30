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30 марта 2018
22:05  30 марта 2018 0

МИД Украины назвал высылку своих дипломатов из России нонсенсом

Маленкин в суде. Екатеринбург, консульство украины
Из России выдворены 13 украинских дипломатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы о высылке тринадцати украинских дипломатов. Он отметил, что данная мера не помешает Украине заботиться о своих гражданах, находящихся в России.

«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — цитирует Климкина телеканал RT.

Напомним, что история с высылкой дипломатов началась после того, как Великобритания обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон принял решение о выдворении с Туманного Альбиона 23 сотрудников российской дипмиссии. Вслед за британскими властями, аналогичные меры приняли многие западные страны: США, Канада, Польша, Эстония, Латвия, Испания, Дания и другие. В ответ на это МИД РФ вручил руководителям дипмиссий указанных стран ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

Сергей Макеев
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