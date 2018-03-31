В Перми состоялась премьера мультимедийного проекта «Музыкальная Сирия». Впервые в мире было представлено собрание лучших работ современных сирийских композиторов.
«Сирия — это не только война, но и начало мира, цивилизации. Именно здесь 11 тысяч лет назад появились первые города. Это наследие принадлежит не только сирийцам, а всему миру», — цитирует РИА «Новости» скрипача из Алеппо Ашраф Катеб, представлявшего журналистам проект.
Выступления музыкантов сопровождались видеоинсталляциями современных арабских художников, рассказывающие о том, как выглядели сирийские города до и после войны. «Война изменила все. Ни оркестров, ни музыкантов там теперь нет, люди просто пытаются выжить», — отмечает Катеб.
Ситуация в Сирии остается сложной. По данным минобороны РФ, только за 29 марта в стране было зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает RT. По словам министра обороны Сергея Шойгу, более трех десятков воинских частей и подразделений по итогам операции на Ближнем Востоке стали «ударными», напоминает Nation News.