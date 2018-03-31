Назван простой способ уберечь сердце от болезней

11:29 31 марта 2018 0

Хорошее настроение позволяет обойтись без кардиологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оптимистичные люди меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы выводы исследования, участниками которого стали почти 5 тысяч граждан США.

Для эксперимента ученые выбрали исключительно выходцев из Латинской Америки, слабо владеющих английским языком, сообщает издание BMJ Open. Поскольку найти испаноговорящего врача в США сложнее, их сочли входящими в группу повышенного риска.

Добровольцев разделили в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в плазме, кровяного давления, после чего измерили уровень их оптимизма с помощью целой группы тестов. Как выяснилось, оптимистичные люди реже обращаются к кардиологам. Более того, те, кто преимущественно пребывает в хорошем настроении, объективно имеют и более здоровую сердечно-сосудистую систему.

Впрочем, и проблемы с «мотором» еще не повод для потери оптимизма. Экс-губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, придя в себя после операции на сердце, не преминул пошутить «Я вернулся!» в духе знаменитого «Терминатора», сообщает RT. 70-летнему Шварценеггеру 30 марта должны были планово заменить сердечный клапан, но медики столкнулись с внезапными осложнениями. Результатом стала экстренная операция на открытом сердце, уточняют Nation news.