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Тем временем подошел к концу март, а выходные в самом разгаре! Предлагаем вам свежую подборку главных к этому часу новостей:
Отношения Великобритании и России все ухудшаются. Англичане нашли в Лондоне «логово шпионов» и пригрозили его закрыть. Так теперь называется торговое представительство России в Британии по версии местных властей. А МИД РФ называет британцев провокаторами, потому что в аэропорту Хитроу без объяснения причин устроили досмотр российского авиалайнера. Правда Скотланд-Ярд от ситуации открещивается.
Еще одно обвинение «прилетело» от посла России в США. Он заявил, что американские спецслужбы хотели завербовать высылаемых из страны дипломатов РФ.
Бывший майор КГБ рассказал британским журналистам, что у российских спецслужб есть список людей «на уничтожение». Говорит, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью в Солсбери, был в нем.
Главу Центризбиркома Эллу Памфилову внесли в базу данных «Миротворца». Ее обвиняют в организации выборов в «оккупированном» Крыму и пропаганде против Украины.
Главу компании-владельца «Зимней вишни» Юлию Богданову сегодня арестовали. Следствие говорит, что подчиненные докладывали ей о проблемах с пожарной безопасностью, но она все игнорировала. Ранее Богданова обвинила подростков в поджоге ТЦ.
Появились новые подробности расследования авиакатастрофы в Казани в 2013 году. Командир экипажа разбившегося самолета получил летные права, не проходя обучение. Центр, где создавали подделки, выдал более ста незаконных летных удостоверений.