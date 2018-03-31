Ярошевская получила благодарность главы Минкульта РФ

15:36 31 марта 2018 0

Заслуги главы екатеринбургской культуры оценил глава Минкульта РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская награждена благодарностью главы Минкульта РФ Владимира Мединского. Информация об этом опубликована на официальном портале столицы Урала.

Отмечается, что Ярошевская получила награду «за большой вклад в развитии культуры и многолетнюю плодотворную работу». Награждение состоялось в ходе заседания коллегии минкульта Свердловской области. В мероприятии участвовали главы и представители муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга. Вручение благодарности приурочено к 65-летию управления культуры городской администрации.

Татьяна Ярошевская возглавляет управления культуры Екатеринбурга на протяжении 13 лет. За это время, как пишет портал, в городе удалось запустить стратегические программы развития систем художественного образования, музейной, театральной и культурно-досуговой деятельности и многое другое. Также за эти годы Екатеринбург подключился к ежегодному международному проекту «Ночь музеев», в Театра юного зрителя проведена полная реконструкция, а в феврале в столице Урала состоялся первый Уральский региональный культурный форум Culturalica, который собрал ведущих российских деятелей культуры. Что сама Татьяна Львовна думает по поводу полученной благодарности, «URA.RU» узнать не удалось: она не ответила на звонки корреспондента агентства.